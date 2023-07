Esclusiva: attaccante Lazio, resta in quota Amdouni. L’agente di Castellanos a Roma

La Lazio adesso stringerà per il nuovo attaccante. Gli aggiornamenti delle ultime ore: resta assolutamente in quota Amdouni, in uscita dal Basilea, assolutamente promosso e in attesa di sviluppi dopo il blitz del suo agente che ha incontrato Lotito. La novità: in queste ore è atteso a Roma l’agente di Valentin Castellanos, classe 1998, rientrato al New York City dopo l’ottima stagione con il Girona (anche 4 gol al Real Madrid). È un nome da seguire, all’interno di un giro di consultazioni da completare e che porterà a una decisione definitiva. Perde terreno, almeno in queste ore, Marcos Leonardo. Resiste Sanabria. La new entry è Fabio Silva, classe 2002, di proprietà del Wolverhampton, rientrato in Inghilterra dopo la parentesi con il PSV.

Foto: facebook Basilea