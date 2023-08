L’indiscrezione: Lazio, domani il via libera per Pellegrini-Rovella. E c’è un desiderio

La Lazio conta di avere domani il via libera per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella dopo gli accordi raggiunti con la Juve nel pomeriggio di oggi, a seguito di 48 ore frenetiche alla ricerca di un’intesa totale. Ma il mercato della Lazio potrebbe non essere finito qui perché l’idea (il desiderio) era quello di prendere un doppio centrocampista, non a caso nei giorni scorsi c’era stato un sondaggio per Casadei. Se quest’ultimo completerà gli accordi con il Leicester, visto che si era promesso a Maresca, la Lazio potrebbe comunque cercare un altro profilo. Il tutto chiaramente se dovesse verificarsi un’uscita in quel reparto (Basic è un indiziato). Ci sarà tempo, intanto gli ultimi dettagli burocratici per Pellegrini e Rovella in modo da consegnarli presto a Maurizio Sarri.

Foto: Instagram Pellegrini