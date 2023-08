Esclusiva: Pellegrini-Rovella, l’esito dell’incontro tra Juve e Lazio

La Lazio vuole chiudere una doppia operazione con la Juve. Ieri ha raggiunto l’accordo totale con Luca Pellegrini, poco fa c’è stato il primo faccia a faccia tra i due club. E prevedibilmente ce ne sarà un altro nelle prossime ore, forse già in serata. Manca ancora qualcosa sulla cifra legata all’obbligo di riscatto, sono dettagli ma bisogna avere un minimo di pazienza e andare alla definitiva intesa. L’operazione Pellegrini è collegata a quella di Rovella, confermando quanto vi avevamo anticipato ieri sera. Il centrocampista ha aperto completamente, entusiasta di un trasferimento alla Lazio, la Juve ha deciso di sacrificarlo perché non avrebbe troppo spazio e perché lo stesso Rovella – stimato da Allegri – non intende trascorrere gran parte del tempo in panchina. C’è stato il via libera Juve per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15–18 milioni. La Lazio vorrebbe spendere qualcosa in meno, le parti si riaggiorneranno già nelle prossime ore. Ripetiamo: l’operazione Rovella è collegata a Pellegrini, quindi bisogna trovare la totale quadratura. Una cosa è sicura: l’ex centrocampista del Monza oggi è il nome forte per la nuova Lazio di Sarri.

