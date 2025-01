L’indiscrezione: l’Atalanta studia Ordonez per l’estate

L’Atalanta è sempre avanti nelle strategie. Il club segue soprattutto profili giovani con un presente molto promettente e con un futuro ancor più luminoso. Vi abbiamo già raccontato che la Dea non intende cedere a gennaio, pur sapendo che sono tutti molto seguiti e ricercati. Per esempio, come già raccontato, Hien è molto corteggiato (anche dall’Atletico Madrid) ma anche in questo caso se ne riparlerà eventualmente in estate. Ma l’Atalanta studia già da ora altri profili per la difesa, uno è quello di Joel Ordonez, 21 anni il prossimo aprile, centrale originario dell’Ecuador e in forza al Club Brugge. La valutazione è già alta, circa 20 milioni, ma l’Atalanta non ha fretta e studia…

Foto: Instagram Ordonez