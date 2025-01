Il retroscena: Hien-Atletico Madrid, interesse vero. Ma l’Atalanta vuole rinviare all’estate

Isak Hien è un difensore nel pieno della maturità, classe 1999, che sta dimostrando tutto il suo valore. Portato da Sogliano a Verona, con l’Atalanta ha assunto il comando delle operazioni con un rendimento sempre più alto. Titolare di un contratto lungo e in scadenza nel 2028, la valutazione sta crescendo sempre più. Ci sono conferme su quanto emerso dalla Spagna negli ultimi giorni, Hien è un profilo che piace molto a Diego Simeone per l’Atletico Madrid. Ma l’Atalanta ha intenzione di rinviare qualsiasi tipo di operazione alla prossima estate, il discorso vale per tutti i gioielli (Ederson compreso, obiettivo del Manchester United) corteggiati dai grandi club.

Foto: Atalanta.it