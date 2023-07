L’indiscrezione: l’Atalanta non molla Hien. E Demiral attende

L’Atalanta ha fatto un sondaggio per Rodrigo Becao, ma in realtà non molla Isak Hien, vero obiettivo per la difesa. Dopo l’accordo con gli agenti, è lui la priorità: c’è stato un inserimento del Torino, lo stesso club che ha seguito Becao, ma l’Atalanta spera di aver guadagnato un vantaggio che alla fine potrebbe rivelarsi decisivo. Demiral attende, difficilmente resterà a Bergamo la prossima stagione, lui aspetta l’Inter. Esattamente come Palomino resta un obiettivo concreto del Cagliari, come anticipato ieri sera da Sportitalia. La trattativa potrà andare in porto quando verranno sbloccate tutte le altre situazioni, un gioco a incastri.

Foto: Twitter Verona