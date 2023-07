Il retroscena: Demiral vuole aspettare l’Inter. Ha altre tre offerte

Merih Demiral vuole aspettare l’Inter. Questo è il titolo, a conferma di quanto vi stiamo raccontando da qualche giorno dopo quanto anticipato lo scorso gennaio. Demiral lascerà quasi sicuramente l’Atalanta, ha altre proposte (almeno tre, una o forse due dalla Turchia) ma lui ha in testa l’Inter e non vuole avere fretta. L’Atalanta non intende cederlo ovviamente in prestito secco e fa fatica ad aprire anche al prestito con diritto di riscatto, ma ci sono margini per arrivare a una soluzione. Nella lista di Ausilio c’è anche Chalobah, ma Demiral è una vecchia storia di gennaio che ora l’Inter può concretizzare.

Foto: twitter Atalanta