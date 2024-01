L’indiscrezione: la Virtus Francavilla insiste con il Catania per Bocic. E Artistico…

La Virtus Francavilla vuole prendere un attaccante e lo ha individuato in Milos Bocic, classe 2000, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. I contatti con il Catania si sono intensificati, Bocic non ha spazio ed è in uscita, il Francavilla spera di anticipare una concorrenza non indifferente in Serie C. La chiave potrebbe essere sempre Gabriele Artistico, una notizia di qualche giorno fa: l’attaccante piace molto al Catania al punto che il club siciliano potrebbe raddoppiare la proposta di 500 mila euro e lasciarlo per l’intera stagione in Puglia.

Foto: Instagram Artistico