Esclusiva: Gabriele Artistico, ci sono il Catania, mezza B e qualche club di A

Gabriele Artistico, nipote d’arte (Ciccio è stato a lungo protagonista), è un attaccante classe 2002 che sta facendo molto bene con la Virtus Francavilla. Sette gol e un ottimo rendimento, per lui si sono accese le sirene di mercato. Sta spingendo soprattutto il Catania che ha offerto mezzo milione per il cartellino, ma su Artistico c’è mezza B (Spezia e Cremonese in testa) e qualche club di Serie A ha sondato (Lecce compreso). La Virtus Francavilla lo valuta un milione più bonus e vorrebbe, in caso di accordo, trattenerlo perché si tratta di una pedina fondamentale in chiave salvezza.

Foto: Instagram Artistico