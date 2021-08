L’indiscrezione: la Roma aspetta per Abraham, ma ha già parlato con l’Arsenal per Lacazette

Tiago Pinto è a Londra, ha diversi appuntamenti di lavoro, anche legati a possibili uscite, ma la possibilità è di sicuro quella che chiama in causa Tammy Abraham, attaccante in uscita dal Chelsea. La situazione è semplice: la Roma, dopo aver trovato un’intesa con i Blues, confida ancora di incassare il via libera da parte del diretto interessato. Ma il pressing dell’Arsenal e di Arteta è talmente alto che, prevedibilmente, è possibile che il ragazzo si conceda ancora qualche ora di riflessione. Possiamo confermare quanto vi abbiamo raccontato nel pomeriggio: la Roma pensa anche ad Alexandre Lacazette, che ha un contratto in scadenza tra meno di un anno, ha appena compiuto 30 anni, e di sicuro è un attaccante di assoluta qualità. E’ chiaro che prima la Roma aspetterà una risposta da Abraham, poi si concentrerà sull’alternativa. In modo da poter garantire presto a Mourinho l’erede di Edin Dzeko passato all’Inter.

Foto: Twitter personale Abraham