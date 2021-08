Esclusiva: Abraham-Lacazette-Vlahovic: in ballo Roma, Arsenal, Tottenham e Atletico Madrid

Il grande giro di attaccanti non finirà certo con il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea. Tutto questo perchè, proprio in queste ore, diversi protagonisti stanno vivendo momenti che possono essere decisivi per il loro futuro.

Partiamo da Tammy Abraham. La Roma è in pressing per strappare il suo sì. Il dg Tiago Pinto è a Londra, impegnato anche in altre trattative, che il giovane attaccante che sta subendo il pressing del club giallorosso. La Roma spera ancora ma intanto si prepara alle alternative: una di queste può portare a Alexandre Lacazette, 30enne attaccante in uscita dall’Arsenal, proprio il club che sta contendendo Abraham ai giallorossi. Quindi ci può anche stare che, in caso di no dello stesso Abraham, la Roma viri su Lacazette, comunque in uscita dall’Arsenal. Ma c’è di più!

Il Tottenham è rimasto assolutamente stregato dalla prestazioni di Dusan Vlahovic, al punto che starebbe preparando un forte rilancio anche da 60 milioni per strappare l’attaccante della Fiorentina all’Atetico Madrid. Ieri vi avevamo raccontato che soltanto un’offerta vicina ai 70 milioni, con i bonus, potrebbe mettere i viola nella condizione di cedere Vlahovic: l’Inter ci ha provato ma con offerta troppo bassa, l’Atletico resta in corsa perchè è alla ricerca di un grande specialista offensivo. Ma occhio al Tottenham, indipendentemente dal futuro di Kane.

Foto: Twitter Chelsea