L’indiscrezione: la Lazio fa cassa, ma Folorunsho è un’operazione fuori lista

La Lazio aspetta Dia e lavora per chiudere Folorunsho. Sono i due obiettivi concreti che vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti. Per Dia mancano gli ultimi dettagli con gli agenti, con la Salernitana l’accordo è totale dalla scorsa settimana per 11 milioni bonus compresi. La Lazio vuole fare cassa: Cancellieri va al Parma in prestito con diritto di riscatto, la cifra per il prestito è quella che abbiamo anticipato ovvero 1,2 milioni; Basic ha mercato anche in Spagna, come già raccontato; per Fares c’è una proposta dei greci del Panserraikos; Akpa Akpro ha mercato in Italia e all’estero. L’operazione Folorunsho non rientra in un discorso di lista, considerati i suoi trascorsi nel settore giovanile della Lazio, ma scaricare qualche ingaggio e guadagnare qualcosa sui cartellini è una direzione da prendere per poi regalare un nuovo centrocampista a Baroni.

Foto: sito FIGC