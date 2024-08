Esclusiva: Folorunsho non è incedibile. La Fiorentina si informa. E la “sua” Lazio…

Michael Folorunsho non è più incedibile in casa Napoli, malgrado il fresco rinnovo. Anzi, nelle ultime ore il gradimento di Conte sembra in discesa nonostante ci fosse stato l’avallo per il prolungamento. Dopo le manovre dell’Atalanta, che lo aveva quasi bloccato, va segnalata la richiesta di informazioni della Fiorentina che cerca proprio un giocatore in quel ruolo. Ma è un profilo che piace parecchio anche a Baroni che lo ha valorizzato a Verona e che lo apprezza molto, partendo dal presupposto che dopo gli esuberi la Lazio dovrà fare un centrocampista e un esterno (Laurienté sempre in lista). Non dimentichiamo che il classe 1998 è cresciuto proprio nella Lazio. Il Napoli ha in pugno Brescianini e Gilmour e non smette di pensare a Neres, ma Folorunsho, improvvisamente, potrebbe essere davvero in uscita. La valutazione è di 12 milioni più bonus.

Foto: instagram Folorunsho