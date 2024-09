L’indiscrezione: Kostic, niente Arabia. E dalla Turchia…

Filip Kostic non ha trovato l’accordo con i club arabi che lo hanno cercato negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Dopo l’Al-Ain c’è stato un altro sondaggio, annunciato nei giorni scorsi e materializzatosi nel pomeriggio, ma senza alcun tipo di riscontro definitivo. Adesso che il mercato arabo è alle spalle, occhio alle soluzioni in Turchia che vi avevamo già segnalato. Una pista, probabilmente non l’unica, porta al Galatasaray che aveva già cercato (come raccontato a parte) un mancino come Tavares, trovando la porta chiusa da parte della Lazio. Ulteriore indizio che il Galatasaray cerca su quella corsia, il destino di Kostic comunque sarà più chiaro nei prossimi giorni.

Ora #Kostic può aprire alle sirene turche, il mercato non chiude stasera — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 30, 2024



Foto: Instagram Juventus