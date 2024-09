Esclusiva: Kostic, tentativo arabo last minute. E dalla Turchia…

Filip Kostic può lasciare la Juventus nel giro di pochi giorni o di poche ore. Stasera chiude il mercato turco, diversi giorni fa vi avevamo parlato del Southampton (poi rifiutato), dell’Al-Ain e di un’altra pista araba. Non ci sono certezze che si chiuda entro stasera, ma Kostic ha intuito di non aver spazio nella Juventus e di sicuro sta riflettendo. Lo scorso 30 agosto avevamo aggiunto che ci sarebbe stata la possibilità di aprire a un club turco, in questo caso Kostic avrebbe oltre dieci giorni di tempo per una decisione definitiva.

Foto: Instagram Juventus