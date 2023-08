L’indiscrezione: Koopmeiners-Napoli, l’Atalanta tiene la linea di oltre 50 giorni fa

Teun Koopmeiners e l’interesse del Napoli: ve ne avevamo parlato quasi due mesi fa, era il 14 giugno. E per l’Atalanta vale la linea di oltre 50 giorni fa: il centrocampista è blindatissimo, se ne potrebbe parlare soltanto in presenza di un’offerta da 45-50 milioni. Il Napoli potrebbe fare cassa con Zielinski, di sicuro Koopmeiners è un profilo che piace (a chi non piace?). Ma per l’Atalanta andrà via soltanto per una “follia”, o quasi, da parte di chi fosse interessato al cartellino. E lo stesso discorso coinvolge Scalvini.

Foto: Twitter Atalanta