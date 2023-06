Il retroscena: Scalvini-Koopmeiners, serve una follia per portarli via all’Atalanta

L’Atalanta vuole allestire una squadra forte, nel rispetto della recente tradizione e con Gasperini confermato in panchina. Si è parlato molto di Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners, accostati rispettivamente a Inter, Napoli e Juventus. Il mercato è appena iniziato, quello che possiamo dire che non ci sono stati sondaggi o trattative abbozzate da parte di alcuni club. E ci vorrebbe una follia per portar via i due gioielli all’Atalanta. Per Scalvini la scorsa estate ci aveva pensato l’Atletico Madrid trovando, però, un muro. Di sicuro il club orobico ha intenzione di puntare sui due gioielli, tenendo conto che per Hojlund – come spiegato a parte – qualcosa di importante si sta già muovendo.

Foto: Instagram personale