L’indiscrezione: Karamoh domani a Istanbul per le visite con il Karagumruk

Yann Karamoh sarà un nuovo attaccante del Karagumruk. Il via libera era già arrivato, come raccontato, operazione con il Parma in prestito con diritto di riscatto. Per Il classe 1998 la possibilità di avere maggiore visibilità in un club ambizioso che nelle ultime stagioni è cresciuto molto. L’arrivo di Karamoh a Istanbul è previsto per la giornata di domani, in modo da potergli permettere di fare le visite con il Karagumruk.

Foto: Twitter Parma