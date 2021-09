Esclusiva: Karamoh al Karagumruk in chiusura. Le ultime su Ribery

La trattativa legata a Yann Karamoh si sta sbloccando e tra domani e dopodomani il centrocampista ivoriano classe 1998 potrebbe essere a Istanbul per passare in prestito al Karagumruk.

Aggiornamento su Ribery: oggi era prevista una riunione con il Karagumruk che ha intenzione di rilanciare. La Salernitana ha fatto la sua offerta da 1,5 milioni più bonus, come raccontato ieri, e rimane in corsa. Il Verona è in una posizione defilata.

Foto: Twitter Parma