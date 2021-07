L’indiscrezione: Kamara, nuovi contatti Lazio-OM. Felipe e Hysaj ok. Le ultime su Basic e Correa

La Lazio dovrà solo ufficializzare gli arrivi di Hysaj e Felipe Anderson. Ma intanto sta andando avanti nelle altre operazioni, l’idea è quella di dare a Sarri una squadra al completo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda Toma Basic, centrocampista classe 1996 del Bordeaux, gli accordi sono totali. Il rinnovo con il club francese non arriverà rispetto al contratto in scadenza tra meno di un anno. Si tratta di aspettare alcuni tempi tecnici e soprattutto la posizione dello stesso Bordeaux che vive un momento complicatissimo, ma Basic è in pugno.

Aggiornamenti su Kamara: come anticipato, è un profilo che piace moltissimo sia per il centrocampo che per la difesa.

Il classe 1999 è in scadenza con l’OM, anche in giornata ci sono stati ulteriori contatti. La valutazione è di 18-20 milioni, ma si può scendere con l’inserimento di Escalante nella trattativa. Anche il Milan è alla finestra, legato alla posizione di Kessie in scadenza.

Capitolo Correa: i dialoghi con il PSG vanno avanti, anche se non è ancora arrivato il via libera sul conguaglio che vuole la Lazio, proprio perché i francesi danno a Sarabia una valutazione più alta rispetto a quella che vorrebbero i biancocelesti. La pista resta comunque in piedi, il Tottenham non è fuori, altre soluzioni per l’esterno verrebbero prese in considerazione soltanto se non dovesse arrivare Sarabia. Per Hysaj era tutto fatto da almeno un paio di settimane.

Foto: Twitter OM