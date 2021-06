L’indiscrezione: Hysaj-Lazio, slitta l’incontro per un motivo. Ma la fumata sarà biancoceleste

Elseid Hysaj sarà della Lazio. Confermiamo quanto vi abbiamo raccontato ieri, la fumata sarà biancoceleste. L’incontro, che era stato fissato inizialmente entro la fine di questa settimana è possibile che slitti all’inizio della prossima. E c’è una motivazione: sono ore frenetiche per il futuro della Salernitana e Lotito sta lavorando giorno e notte – come ha detto – per trovare una soluzione. Ecco perché, almeno per pochi giorni, le altre cose vanno in stand-by, compreso lo stillicidio di nomi. Ma per Hysaj alla Lazio è solo questione di tempo, pronto un contratto di cinque anni.

Foto: Twitter Napoli