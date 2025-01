L’indiscrezione: Juve, quattro nomi sotto i riflettori

La Juventus deve fare qualcosa a gennaio, più di qualcosa per migliorare l’organico. Sono stati fatti tanti nomi, possiamo escludere Tomori a prescindere dalla volontà del Milan di non privarsene se non in presenza di una proposta irrinunciabile. Sono stati fatti tanti nomi anche per il reparto difensivo, alcuni mai trattati (per esempio Lindelof e Skriniar) anche se accostati con una sequenza finanche stucchevole. Su Antonio Silva ripetiamo: bisogna che ci sia un’apertura del Benfica che per il momento non c’è. I due nomi della difesa, segnalati in tempi non sospetti, sono quelli di Hancko del Feyenoord (il più apprezzato per distacco) e Araujo del Barcellona. Sul primo verrà fatto un tentativo per anticipare un’operazione comunque prevista per la finestra di giugno, esiste qualche margine. Araujo, molto apprezzato, dipenderà dalla volontà del Barcellona da verificare, ma ci sono stati contatti. Possibile che esca fuori un nuovo nome, ma per il momento la situazione è questa. Quanto all’attaccante i nomi che abbiamo anticipato, in ordine cronologico, sono stati quelli di Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani, i dialoghi vanno avanti da tempo. È possibile un’uscita di Dusan Vlahovic? Sulla carta molto difficile, ma di impossibile c’è nulla.

Foto: Instagram Hancko