L’indiscrezione: Juve, perché Paredes resta un chiodo fisso

La Juve pensa sempre Depay, solo se non dovesse arrivare all’attaccante in uscita dal Barcellona penserebbe alle soluzioni alternative. Il Barcellona ha fretta, anche la Juve proverà ad accelerare. Quanto a Paredes, ripetiamo: Rabiot ha fatto saltare il banco rifiutando il Manchester United, ma il regista argentino è da mesi la priorità di Allegri. E la Juve lavorerà per trovare soluzioni, nei giorni scorsi abbiamo raccontato che potrebbero emergere altre traiettorie di mercato in uscita (Zakaria, McKennie) fin qui non considerate. Soprattutto per Zakaria potrebbero materializzarsi un paio di club tra Francia e Germania. Senza dimenticare che per Arthur ci possono essere sviluppi negli ultimi giorni di mercato. Ecco perché Paredes resta un chiodo fisso per la Juve.

Foto: Twitter PSG