Il retroscena: Juve, dialoghi no stop con Paredes. E Depay scalpita

La Juve ha avuti lunghi dialoghi con l’entourage di Leandro Paredes nelle ultime ore. E ha tranquillizzato sul fatto di voler trovare in qualche modo una soluzione per portarlo a Torino e metterlo a disposizione di Allegri. Certo, l’atteggiamento della signora Rabiot ha complicato tutto, la Juve aveva raggiunto un accordo totale con il Manchester United e avrebbe anche portato a casa un gruzzoletto da non sottovalutare, dai 15 ai 18 milioni, per un centrocampista in scadenza. Ma le vie del mercato sono infinite, ci sono tante strade, il Paris Saint-Germain non ha aperto per ora al prestito, tuttavia c’è ancora tempo e la Juve conta comunque di trovare una soluzione per sbloccare la trattativa per Paredes. Quanto a Depay, la situazione è scandita: l’attaccante ha scelto la Juve, ci sono gli accordi di massima sull’ingaggio, mancano però alcuni dettagli per liberarlo dal Barcellona a mandarlo verso Torino bianconera.

Foto: twitter PSG