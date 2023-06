L’indiscrezione: Juve, le linee guida del mercato. E c’è sempre il nome di Zaniolo

La Juve oggi ha incontrato, secondo programmi, Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione. Il mercato sarà condotto da Manna, in attesa di Giuntoli che si dovrebbe liberare entro il mese di giugno, massimo subito dopo. La Juve non ripartirà da Cuadrado e Alex Sandro: il primo ha richieste anche in Turchia (Fenerbahce), sogna la Spagna ed è stato proposto in Italia alla Roma; il terzino che ha avuto il rinnovo automatico sulla carta è confermato, ma in caso di proposte potrebbe partire. Luca Pellegrini è destinato a restare alla Lazio, bisogna individuare la formula ma ci sono già contatti tra i due club e presto ci sarà l’incontro. Cambiaso rientrerà dal prestito di Bologna e sarà testato. Ribadito un concetto: gli scontenti andranno via, non sono incedibili Vlahovic e Chiesa. Ma servono offerte importanti (almeno 70 milioni per l’attaccante, dai 55 milioni in su per l’esterno offensivo). È stato proposto Gnonto ma verranno fatte delle valutazioni. Si è parlato anche di Davide Frattesi, sapendo che c’è l’Inter (è la prima scelta dei nerazzurri) e che ci sono da aspettare alcune risposte. Per il centrocampo la priorità è quella di aspettare una risposta definitiva da parte di Rabiot, il nome di Milinkovic-Savic campeggia dallo scorso novembre, tuttavia la Juve non ha fin qui affondato perché ha altre situazioni da risolvere. Confermiamo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi: il nome di Zaniolo è in bella evidenza nella lista della Juve, una situazione da seguire nelle prossime settimane. In attacco, invece, si avvicina il ritorno di Arkadiusz Milik dall’OM, con i francesi che potrebbe concedere lo sconto ai bianconeri sulla formula del prestito con obbligo di riscatto.

