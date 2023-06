Il retroscena: Allegri, la conferma e il plotoncino degli scontenti (non solo Vlahovic)

La Juve può legittimamente decidere di andare avanti con Massimiliano Allegri, titolare di un contratto lungo e oneroso con scadenza 2025. Ma ci sono sono troppi “contro” e pochi “pro”. Tra i “contro”, lasciando perdere un gioco inesistente per due anni e zero titoli, ci sta l’insoddisfazione di chi con Allegri non si trova, evita di rilasciare dichiarazioni poco professionali, ma convive con l’infelicita. Campo principale Vlahovic che ritiene come un altro anno alla Juve sarebbe ulteriore perdita di tempo, ha diversi club alle costole (Bayern in primis), ma noi pensiamo che privarsene sarebbe un errore grave. Tra gli infelici c’è Chiesa, il suo impiego è stato spesso strumentalizzato e non valorizzato. Anche Kostic non è particolarmente felice dalla stagione appena conclusa, il plotoncino degli scontenti aumenta a dismisura e non stiamo parlando di figure di secondo piano. Morale: la Juve è padronissima di fare ciò che ritiene, ma facendo bene attenzione agli effetti collaterali.

Foto: Instagram Allegri