L’indiscrezione: Juve, i dubbi su Samardzic. E il gradimento per De Paul

La Juventus sta provvedendo ai rinnovi, domani dovrebbe essere messo a posto il nuovo contratto di Fagioli (prolungamento annunciato da tempo), mentre gli accordi con Locatelli (nuova scadenza 2028) sono totali. C’è stato un primo dialogo, come anticipato, con la mamma manager di Adrien Rabiot, ce ne saranno altri in modo da arrivare a una quadratura. E ci saranno altri dialoghi per completare la pratica rinnovo. Ma la Juve deve fare mercato a gennaio, serve un centrocampista e non solo, e non abbiamo tutte queste certezze di contatti proficui con Samardzic e il suo entourage. La Juve apprezza Samardzic in prospettiva, ma non ha fatto alcuna mossa e non è detto che la faccia perché almeno fino a giugno preferirebbe valorizzare i giovani che ha in organico. E perché cerca un centrocampista con caratteristiche diverse, con un’esperienza superiore, il nome di De Paul è quello che convince per la sua personalità, per il modo di guidare la squadra e perché ha maturato esperienze diverse da Samardzic. Bisognerà vedere la disponibilità dell’Atletico Madrid, ma la Juve ha già sondato e sarà importante il desiderio di De Paul di tornare in Italia dopo l’esperienza con l’Udinese. Ci sarà tempo.

Foto: De Paul instagram