Esclusiva: la Juve ha incontrato la madre di Rabiot, obiettivo rinnovo

La Juve ha incontrato oggi la signora Veronique Rabiot, che assiste il figlio Adrien, per fare il punto della situazione. Un summit di cortesia, sono stati impostati alcuni discorsi sul prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno. Rabiot aveva prolungato la scorsa estate di un anno, nuova scadenza giugno 2024, anche per il suo legame con Allegri. E alla Juve si trova benissimo, come ha dichiarato recentemente: la fascia di capitano indossata in casa del Milan ultimo esempio della sua totale centralità. Quindi ci sono le basi perché il matrimonio vada avanti. E l’incontro di oggi è solo la prima, significativa, tappa.

Foto: Instagram Rabiot