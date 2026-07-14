L’indiscrezione: Juve, gli attaccanti oltre Kolo. Da Castro a Mateta. La posizione di Pellegrino

14/07/2026 | 23:50:35

La Juventus non ha ancora chiuso la porta a Kolo Muani, ci stanno nuovi tentativi. Resta il primo nome della lista, il tormentone continua. Ma la Juventus ha sondato vecchie e nuove conoscenze. Non entriamo su Oyarzabal perché ha una clausola da 75 milioni e per la Real Sociedad è assolutamente intoccabile sotto quella cifra. Anche Balogun ha costi altissimi, al momento non esiste un abbozzo di trattativa. La Juventus è tornata a informarsi sia su Castro (nei radar dal 9 gennaio) che su Mateta, un’altra vecchia conoscenza degli scorsi mesi. Possono venire fuori altri nomi, ma prima – ripetiamo – va messo il punto in un senso o nell’altro su Kolo Muani. I discorsi, già svelati, su Pellegrino sono indipendenti perché l’orientamento bianconero è quello di fare due attaccanti.

Foto: X Tottenham