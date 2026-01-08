Il retroscena: la Juventus studia Castro, piace a Spalletti

09/01/2026 | 00:11:09

La Juve pensa al presente, confida nel recupero totale di David in zona offensiva e non scarica Openda, ma di sicuro si concentra sui profili da seguire per il futuro. Verificheremo se deciderà di fare un investimento a gennaio (ricordiamo che Vlahovic sarà comunque disponibile per la fase finale della stagione), ma ci sono attaccanti apprezzati. Uno di questi è Santiago Castro, classe 2004 in scadenza nel 2028, non titolarissimo a Bologna (nelle ultime gare gli è stato preferito Dallinga) ma punto di riferimento indiscutibile e gioiello di casa Saluto. Castro ha una valutazione che supera i 40 milioni, è un profilo che per caratteristiche piace a Spalletti, vedremo se la Juve deciderà di intervenire nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Foto: Instagram Bologna