Esclusiva: Kolo Muani, la Juve non molla. Giornata proficua

24/06/2026 | 23:05:07

Nelle ultime 24 ore abbiamo letto di una raffreddamento Juve sulla strada che porta a Randal Kolo Muani. A noi non risulta, la Juventus non ha certo mollato la preda e sta andando avanti. Oggi è stata una proficua nel contatti con il suo entourage e con la partecipazione del Paris Saint-Germain alla luce dei rapporti recentemente ripristinati. La Juventus è disposta a salire da quota 30 milioni, il PSG sa che Kolo Muani vuole la Juve e sta insistendo, i bonus e la quadratura sulla formula (obbligo sì, condizioni da perfezionare) possono permettersi di avvicinarsi al traguardo. La Juve non ha ancora preso Kolo Muani, ma non lo ha certo mollato e ha continuato a lavorare con fiducia. E con il desiderio di trovare la totale quadratura del cerchio.

foto x tottenham