L’indiscrezione: Juve, base di intesa con Paredes e Depay. Ora tocca a Rabiot

La Juve ha un’intesa relativa all’ingaggio sia con Paredes che con Depay. Per il primo, in orbita bianconera da maggio come anticipato, la Juve è pronta a garantire un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni a stagione, non lontano da quanto guadagna l’argentino al Paris Saint–Germain, ovviamente prolungando il contratto. La Juve proverà fino all’ultimo a proporre Kean in cambio, gli scenari proprio di maggio, altrimenti investirà i circa 20 milioni che servono. A maggior ragione dopo aver perfezionato la cessione di Adrien Rabiot, è prevedibile che il Manchester United torni alla carica dopo gli ultimi disastrosi risultati. La Juve conta di incassare dai 15 ai 18 milioni da riversare, poi, sull’operazione Paredes. Quanto a Depay, adesso bisogna solo aspettare che si liberi dal Barcellona per andare fino in fondo. La Juve garantisce un biennale tra i 5,5 e i 6 milioni a stagione più bonus, una proposta che ha fatto breccia.

Foto: Twitter Barcellona