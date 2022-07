L’indiscrezione: Joao Pedro, il Galatasaray arriva in Italia e prepara nuova offerta

Una squadra turca su Joao Pedro. Poi gli indizi che diventano un identikit, quello della Galatasaray. L’interesse è forte, al punto che il club turco sarà in Italia nelle prossime ore. Previsto un incontro tra stasera e domani. Il Cagliari chiede almeno 8 milioni più due di bonus, dovendo dare una percentuale all’Estoril pattuita a suo tempo. Il Galatasaray è già sui 7 milioni, ma è in Italia per raggiungere gli accordi anche sull’ingaggio. Le italiane che ci hanno provato per il momento devono restare alla finestra, ma è una storia da seguire fino a quando non ci sarà la parola “fine”.

Foto: Twitter Cagliari