Esclusiva: Joao Pedro, il Torino rilancia. Ora tra Monza e Turchia…

Il Torino è tornato nelle ultime ore su Joao Pedro: propone 6-7 milioni più bonus al Cagliari e due anni di contratto all’attaccante in scadenza. La richiesta per il cartellino è leggermente superiore, Joao Pedro vorrebbe un triennale, ma il Torino è tornato con forza e vorrebbe chiudere indipendentemente dalla trattativa per Luis Henrique. C’è comunque da trovare un’intesa sulle commissioni, si lavorerà nelle prossime ore. Sullo sfondo resta il Monza, capace comunque di rilanciare. È stata preannunciata entro domani un’offerta dalla Turchia, vedremo la portata. Intanto, il Torino è nuovamente uscito allo scoperto.

Foto: Twitter Cagliari