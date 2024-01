L’Atalanta non molla Jordan James, il centrocampista diciannovenne del Birmingham che ha già detto si è che piace moltissimo al club bergamasco. Dopo una prima offerta leggermente superiore ai 5 milioni più bonus, l’idea è quella di migliorarla per provare l’affondo finale. E dopo la partita di campionato contro il Frosinone sono previsti ulteriori contatti per trovare la definitiva quadratura.

Foto: Instagram James