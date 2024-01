Esclusiva: Atalanta, proficua call per il centrocampista James. I dettagli

L’Atalanta non si ferma a Hien, vuole prendere un centrocampista di qualità e di prospettiva. Per questo motivo ha messo gli occhi su Jordan James, 19enne del Birmingham City, gallese nel giro della Nazionale, grande rendimento in Championship. L’Atalanta sta per scendere in campo (ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo), intanto nel pomeriggio c’è stata una proficua call per James. Pronta una proposta di circa 5 milioni, con possibile aggiunta di bonus. Esiste il gradimento del diretto interessato, adesso si lavorerà per raggiungere tutti gli accordi con il Birmingham. La scelta della Dea è fatta, in attesa dell’intesa definitiva.

Foto: Instagram James