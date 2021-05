L’indiscrezione: Italiano-Spezia, nuovo vertice tra domani e martedì

Lo Spezia vuole trattenere Vincenzo Italiano a prescindere dal contratto in essere e dalla penale inserita per liberarlo. Il club ha già proposto il prolungamento al doppio. Italiano vorrebbe un consulente di mercato, lo Spezia gli affiderebbe un ruolo da manager, da qui le perplessità di Italiano. Il club ligure è convinto di poterlo trattenere, malgrado un paio di sirene in azione (il Sassuolo da settimane e settimane, il Verona che si è inserito negli ultimi giorni, la Lazio ora è concentrata su Sarri). Ma dobbiamo aspettare, tra domani e martedì ne sapremo di più.

Foto: Twitter Spezia