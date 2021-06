L’indiscrezione: Italiano-Fiorentina, c’è una sola strada. Quasi obbligata

Vincenzo Italiano e la Fiorentina, una schiarita è attesa nel giro di 48 ore. I fatti sono chiari: lo Spezia non vuole liberarlo, la Fiorentina ha proposto contropartite, il club ligure le ha respinte. Adesso, come anticipato già sabato, non resta che pagare la penale da un milione. E’ l’unica strada, praticamente obbligata e a meno di inversioni di tendenza nelle prossime ore. Comunque vada, è giusto che lo Spezia punti su un altro allenatore, non ci sono margini per proseguire con il grande protagonista delle ultime due stagioni.

Foto: Twitter Spezia