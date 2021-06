Esclusiva: Italiano, la Fiorentina pronta a pagare la penale. La tempistica

La Fiorentina aspetta Vincenzo Italiano. La novità delle ultimissime ore: il club viola è pronto a pagare la penale di un milione, considerato che tra i due club non ci sono stati dialoghi tali e approfonditi da far pensare che su possa arrivare a una soluzione diversa. Vediamo cosa accadrà in questo fine settimana, è possibile che se ne riparli da lunedì in poi. Italiano aveva adeguato il suo contratto dopo uno straordinario ciclo di due stagioni con risultati strepitosi. La Fiorentina al momento ha interrotto i dialoghi con gli altri potenziali candidati (Garcia in testa, ma anche Fonseca e Liverani. A proposito di Garcia: ieri mattina i contatti sono andati avanti senza soluzione di continuità, ma c’è stata subito distanza a partire dall’ingaggio), le riflessioni proseguiranno in queste ore e magari per tutto il fine settimana. Se le cose dovessero restare immutate senza accordi tra i club, i viola potrebbero-dovrebbero entrare nell’ordine di idee di pagare la penale. Ovviamente con la disponibilità già incassata di Italiano dopo qualche altra ora di riflessione. La strada è questa, tracciata, a prescindere da qualsiasi eventuale dialogo tra i due club.

FOTO: Sito Spezia