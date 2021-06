L’indiscrezione: Ionut Radu, la Real Sociedad aspetta con fiducia

in orbitanon è più una sorpresa, ve ne avevamo parlato diversi giorni fa . C’era già stato il via libera dell’per il prestito del portiere classe 1997, in giornata c’è stato un nuovo incontro.Cosa manca? Da parte dei due club nulla, c’è l’accordo, solo che Radu vuole avere la certezza di essere titolare, non ce l’ha ma se la può giocare per diventarlo. Ecco perché in queste ore Radu sta sciogliendo le riserve. Poi l’Inter andrebbe su un altro portiere: piacciono, come anticipato, Dragowski, Silvestri e Sepe, quest’ultimo da qualche giorno anche nel mirino dell’Atalanta.