Ionut Radu è in uscita dall’Inter. Il portiere classe 1997 piace al Verona, in un’operazione con Silvestri in contropartita che potrebbe andare in porto a prescindere. Già, perché su Radu c’è la Real Sociedad: contatti avviati nel pomeriggio, profilo che piace molto, possibilità di arrivare a un accordo.

Foto: Twitter Genoa