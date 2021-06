Ve ne abbiamo parlato ieri, ci sono conferme. Ionut Radu viaggia verso la Real Sociedad, sarebbe una svolta importante per la sua carriera. C’è il via libera Inter per l’operazione che dovrebbe essere in prestito: mancano ancora gli ultimi dettagli, ma siamo sulla strada ben tracciata. E per Radu l’importante opportunità di maturare una nuova e gratificante esperienza nella Liga.

Foto: Twitter Genoa