L’indiscrezione: Inter-Balogun, gerarchia confermata e contatti sotterranei

Folarin Jerry Balogun in cima alla lista per l’attacco dell’Inter. Questo vi avevamo anticipato lo scorso 20 luglio, la gerarchia per noi non cambia, abbiamo memorizzato che adesso sono allineati quasi tutti. Balogun in cima alla lista perché è l’investimento che il club nerazzurro vuole fare, sperando di chiudere per una cifra non superiore ai 40 milioni bonus compresi. Stamattina si è allineata anche “La Gazzetta dello Sport”, c’è una selezione abbastanza logica: l’Inter fin qui ha deciso di non affondare per Morata, malgrado tecnicamente sia un profilo che piace a Simone Inzaghi, l’idea è quella di non pagare la clausola. Beto e Scamacca (con la Roma sempre in agguato, tenendo conto che è stato il primo profilo sondato da Moncada per l’attacco) restano in lista, ma la prima scelta resta Balogun. Contatti sotterranei con agenti e intermediari, aspettando di entrare presto nel vivo con l’Arsenal. Quando? La priorità è quella di chiudere l’operazione Sommer, ma considerato come l’Inter ha affondato per Samardzic, preferiamo vivere qualsiasi operazione giorno per giorno. Meglio ancora: ora per ora…

Foto: Instagram personale