Esclusiva: attacco Inter, Balogun prima scelta. La gerarchia

L’Inter vuole scegliere il nuovo attaccante al massimo della competitività. Possiamo fare una gerarchia: la prima scelta è Folarin Jerry Balogun, 22 anni appena compiuti di proprietà dell’Arsenal. L’Inter lo apprezza moltissimo, ritiene che sarebbe l’investimento perfetto, sta lavorando con gli intermediari per abbassare la cifra. L’Arsenal chiede oltre 40, bonus compresi, l’Inter spera di stare sotto i 40 bonus compresi. E sta agendo sottotraccia in tal senso. Particolare importante: c’è la volontà di Balogun e l’Inter vorrebbe investire la cifra che aveva riservato per Lukaku prima che accadesse quando sappiamo. Ma ovviamente, in una scala gerarchica, l’Inter tiene aperte altre porte alternative: confermato il sondaggio, raccontato da Gianluigi Longari e fatto in giornata per Scamacca. Quest’ultimo piace alla Roma e ieri sera vi abbiamo raccontato che da parte del West Ham c’è un’apertura al prestito con diritto di riscatto anche se la priorità di Mourinho resta Morata (21 milioni di clausola). Scamacca è un nome alternativo, come Beto, nella ristretta lista nerazzurra e nel caso in cui non si dovesse chiudere per Balogun, ma ora si continuerà a lavorare con l’Arsenal. Nella ristretta lista ovviamente c’è Morata, a maggior ragione dopo l’incontro dei giorni scorsi: Alvaro piace a Simone Inzaghi, tuttavia l’Inter per il momento non intende pagare la clausola da 21 milioni. Anche perché la fretta sarebbe una cattiva consigliera.

Foto: Twitter Reims