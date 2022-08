Scambio in porto. È fatta per il ritorno ad Avellino del difensore centrale Julian Illanes, entro domani la firma su un triennale. Al Pescara, come raccontato nei giorni scorsi, andrà il centrocampista Salvatore Aloi, anche in questo caso siamo allo scambio dei documenti e non ci sono più dubbi sulla doppia operazione.

Foto: Instagram Aloi