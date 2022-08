Pescara e Avellino stanno lavorando per uno scambio, trattativa in stato avanzato. Il club abruzzese è sul punto di rilevare il cartellino di Salvatore Aloi, centrocampista centrale classe 1996, in Irpinia è atteso il difensore centrale argentino Julian Illanes, ex Fiorentina, 25 anni compiuti lo scorso marzo.

Foto: Instagram Aloi