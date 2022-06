L’indiscrezione: il Siviglia può alzare offerta per Luis Alberto. E Ilic…

Luis Alberto e la Lazio possono salutarsi. Il Siviglia resta molto interessato e c’è il forte gradimento del Mago. Rispetto a quanto raccontato pochi giorni fa possiamo aggiungere che l’offerta di 16 milioni più eventuali bonus potrebbe essere migliorata, soprattutto Lotito dovrebbe scendere dalla richiesta di 25 milioni. Anche se dovrà al Liverpool il 30 per cento dell’eventuale cessione. Un’operazione che permetterebbe poi di andare dal Verona per provare a chiudere Ilic, una richiesta di Sarri in tempi non sospetti e che vi abbiamo anticipato. Il Verona ha proposto anche Cancellieri (il Sassuolo comunque è in chiaro vantaggio e sta chiudendo) e c’è una trattativa che non decolla per Casale (vi abbiamo parlato dell’inserimento Monza), esattamente come Romagnoli è ancora lì in stand-by. A pochi giorni dal raduno e con il solito ritardo Lazio che stavolta potrebbe lasciare traccia.

Foto: Instagram Luis Alberto