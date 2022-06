Esclusiva: Monza, forte pressing per Casale. Gli scenari

Nicolò Casale nelle ultime ore è diventato un fortissimo obiettivo del Monza. E il club brianzolo, dopo aver preso Ranocchia e Carboni, vorrebbe chiudere nel giro di 48 ore. Pronta un’offerta da 7-8 milioni più bonus, il Verona avrebbe la necessità di definire entro il 30 giugno per motivi di bilancio. E Casale, reduce da una grande stagione, sarebbe una plusvalenza piena. L’ultima parola al difensore centrale che è apprezzato molto da Sarri, ma in tal caso dovrebbe avere un po’ di pazienza perché il mercato della Lazio – condizionato oggi da Acerbi – resta in stand-by.

Foto: Instagram Casale