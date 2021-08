L’indiscrezione: il Crotone a Milano secondo programma. Da domani primo incontro per Messias

Vi avevamo raccontato che il Crotone sarebbe arrivato in giornata a Milano per definire alcune situazioni. Sono stati risolti i problemi relativi a i voli, gli uomini mercato del club calabrese sono già nella città lombarda, il tema principale da affrontare è il futuro di Junior Messias. Non sono previsti incontri in serata, ma si parte da domani e il club che si è prenotato per primo è il Torino.

Questa volta i granata, sul pezzo ormai da mesi, avrebbero voglia di chiudere. Vedremo quale sarà la risposta delle altre per il brasiliano, a cominciare dal Milan, ma senza dimenticare Napoli, Sassuolo e Fiorentina.

Il Crotone spera anche di poter definire l’operazione Satriano dall’Inter, come vi abbiamo già anticipato diversi giorni fa.

Foto: sito Crotone