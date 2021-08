L’indiscrezione: il Crotone da mercoledì a Milano. Messias e quel sogno rossonero di oltre due mesi fa

Il Crotone deve perfezionare le ultime operazioni di mercato. E un passaggio fondamentale sarà quello legato a Junior Messias: come vi abbiamo già raccontato, c’è una bagarre in corso con diverse società interessate. Il Napoli ha chiesto informazioni approfondite dopo la partita di domenica sera contro il Venezia, e si era già informato lo scorso 11 giugno. Ma attenzione perché anche il Milan aveva chiesto, intrigato, notizie sul costo del cartellino: ve ne abbiamo parlato sia a giugno che negli ultimi giorni. E’ chiaro che per il brasiliano la casacca rossonera rappresenterebbe un momento di assoluta consacrazione. Dobbiamo aspettare perché è una situazione ancora da definire, con altri club alla finestra: di sicuro l’intrigo rossonero è retrodatato e i prossimi giorni saranno – in ogni caso – quelli di Junior Messias.

Foto: Facebook Crotone